Анатолий Кучерена назвал спекуляциями сообщение о возможной выдаче Эдварда Сноудена

«У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры — обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное», — приводит его слова «Интерфакс».

Кто бы ни упражнялся в этих спекуляциях, могу сказать только одно: Россия не имеет никаких малейших оснований для передачи его в США. Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации

Ранее NBC со ссылкой на источники в разведке заявил , что разведка США получила информацию о том, что спецслужбы России якобы рассматривают идею экстрадиции бывшего сотрудника ЦРУ. Такие действия будут совершены в качестве «подарка» американскому президенту Дональду Трампу, рассказал собеседник телекомпании.

Господин Кучерена отметил, что вид на жительство позволяет Эдварду Сноудену пользоваться всеми правами и обязанностями, которые имеют граждане России.

Господин Сноуден прокомментировал информацию о возможности своей выдачи. По его мнению, это бы доказало, что он никогда не был связан с разведслужбами России. «Наконец: неопровержимое доказательство того, что я никогда не работал на российскую разведку. Ни одна страна не будет выдавать своих шпионов, так как другие будут думать, что они следующие», — написал господин Сноуден в Twitter.

В марте 2016 года Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявил, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден является шпионом и должен вернуться в США. «Если Россия уважает нас как страну, она должна вернуть его», — заявил он.

Напомним, в 2013 году бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, передавший журналистам тысячи секретных документов, разоблачающих деятельность американских спецслужб, получил убежище в России.