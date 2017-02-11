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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Анатолий Кучерена назвал спекуляциями сообщение о возможной выдаче Эдварда Сноудена

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, назвал спекуляциями сообщения СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче американца Вашингтону.

Источник: РИА "Новости"

«У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры — обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам адвоката, господин Сноуден живет на территории России законно, не нарушая никаких правил и законов.

Кто бы ни упражнялся в этих спекуляциях, могу сказать только одно: Россия не имеет никаких малейших оснований для передачи его в США. Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации
Анатолий КучеренаАдвокат, представляющий интересы Эдварда Сноудена

Господин Кучерена отметил, что вид на жительство позволяет Эдварду Сноудену пользоваться всеми правами и обязанностями, которые имеют граждане России.

Ранее NBC со ссылкой на источники в разведке заявил, что разведка США получила информацию о том, что спецслужбы России якобы рассматривают идею экстрадиции бывшего сотрудника ЦРУ. Такие действия будут совершены в качестве «подарка» американскому президенту Дональду Трампу, рассказал собеседник телекомпании.

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Сноуден прокомментировал информацию о возможной выдаче США

Господин Сноуден прокомментировал информацию о возможности своей выдачи. По его мнению, это бы доказало, что он никогда не был связан с разведслужбами России. «Наконец: неопровержимое доказательство того, что я никогда не работал на российскую разведку. Ни одна страна не будет выдавать своих шпионов, так как другие будут думать, что они следующие», — написал господин Сноуден в Twitter.

В марте 2016 года Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявил, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден является шпионом и должен вернуться в США. «Если Россия уважает нас как страну, она должна вернуть его», — заявил он.

Напомним, в 2013 году бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, передавший журналистам тысячи секретных документов, разоблачающих деятельность американских спецслужб, получил убежище в России.

Комментарии
2
А
кукиш вам с маслом, а не Володю Шарапова! (с)
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Алексей Ковров
Почему бы и не сдать его?Трамп будет очень благодарен.Глядишь вклады олигархов вернёт из за рубежных банков.Снятие санкций с олигархов).Всех же уже сдали,Милошевича,Саддама,Каддафи.Не за горами Асад.Надо продолжать начатое Ельциным,благо преемники достойные
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