Рустам Минниханов: «Никаких причин для увеличения платы за ОДН нет»
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ поручил провести перерасчет завышенных платежей за ОДН.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ поручил провести перерасчет завышенных платежей за ОДН.
(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Завышенные платежи за общедомовые нужды будут перерасчитаны. Такое поручение на совещании в Доме Правительства РТ сегодня дал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.
«С 1 января вступили в силу новые нормы Жилищного кодекса о том, что плата за коммунальные услуги, а именно — общедомовые нужды — исключается из коммунальных и переходит в жилищные услуги. Сегодня уже при начислении оплаты за январь появились вопросы по превышению за ОДН, когда платежки пришли больше. Там, где произошло превышение, значит, неправильно прочитали документ, который выпустил тарифный комитет», — сообщил глава Минстроя Татарстана.
«Действительно, много обращений. Я уверен, что в основном это
Ирек Файзуллин предположил, что лишние цифры в платежках, пришедших на оплату населению республики, могут быть связаны с включением в общую сумму территорий подвалов и чердачных помещений. «Когда исключите эти территории из общей площади, все придет в норму. Работу по превышению надо провести. Посмотрите, и там, где это произошло, нужно срочно провести перерасчет», — дал поручение руководителям муниципалитетов глава Минстроя республики.