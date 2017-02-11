Рустам Минниханов: «Никаких причин для увеличения платы за ОДН нет»

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Завышенные платежи за общедомовые нужды будут перерасчитаны. Такое поручение на совещании в Доме Правительства РТ сегодня дал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

«С 1 января вступили в силу новые нормы Жилищного кодекса о том, что плата за коммунальные услуги, а именно — общедомовые нужды — исключается из коммунальных и переходит в жилищные услуги. Сегодня уже при начислении оплаты за январь появились вопросы по превышению за ОДН, когда платежки пришли больше. Там, где произошло превышение, значит, неправильно прочитали документ, который выпустил тарифный комитет», — сообщил глава Минстроя Татарстана.

«Действительно, много обращений. Я уверен, что в основном это какое-то недопонимание или арифметические ошибки. Я персонально обращаюсь к вам, главы муниципалитетов, чтобы сразу вам о каждом факте превышения докладывали, и вы могли отреагировать. Все это происходит на ваших территориях. Никаких причин для общего увеличения сумм платежей нет», — подчеркнул Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ирек Файзуллин предположил, что лишние цифры в платежках, пришедших на оплату населению республики, могут быть связаны с включением в общую сумму территорий подвалов и чердачных помещений. «Когда исключите эти территории из общей площади, все придет в норму. Работу по превышению надо провести. Посмотрите, и там, где это произошло, нужно срочно провести перерасчет», — дал поручение руководителям муниципалитетов глава Минстроя республики.