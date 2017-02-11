Иран может открыть России свое воздушное пространство для операций в Сирии

«Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии», — приводит его слова агентства IRNA.

При этом в интервью агентству Fars Шамхани отметил, что пролет по иранскому небу самолетов из России согласовывается заранее. По его словам, в последнее время необходимости в дозаправке российских самолетов не было.