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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Иран может открыть России свое воздушное пространство для операций в Сирии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может разрешить РФ использовать воздушное пространство страны для поддержки наземных операций в Сирии.

Источник: Reuters

«Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии», — приводит его слова агентства IRNA.

При этом в интервью агентству Fars Шамхани отметил, что пролет по иранскому небу самолетов из России согласовывается заранее. По его словам, в последнее время необходимости в дозаправке российских самолетов не было.

Тегеран будет осуществлять любого вида сотрудничество с Москвой по Сирии. Пересечение российскими самолетами воздушного пространства Ирана возможно при соответствующем разрешении
Али Шамхани Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана

В августе 2016 года российские ВКС использовали иранскую авиабазу Хамадан для авиаударов по позициям террористов в Сирии. По выполнении задачи все самолеты вернулись в Россию.

В российском Минобороны тогда заявили, что дальнейшее использование авиабазы Хамадан будет осуществляться на основе договоренностей с Ираном и в зависимости от обстановки в Сирии.

Комментарии
3
Ольга Лысенко
Приготовились, сейчас сюда табуном прискачут скакуны с обличающими комментами!
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andrey kondratiev
правильно!!!
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
давно пора!
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