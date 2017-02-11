Иран может открыть России свое воздушное пространство для операций в Сирии

«Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии», — приводит его слова агентства IRNA.
При этом в интервью агентству Fars Шамхани отметил, что пролет по иранскому небу самолетов из России согласовывается заранее. По его словам, в последнее время необходимости в дозаправке российских самолетов не было.
Тегеран будет осуществлять любого вида сотрудничество с Москвой по Сирии. Пересечение российскими самолетами воздушного пространства Ирана возможно при соответствующем разрешении
Али Шамхани Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана
В августе 2016 года российские ВКС использовали иранскую авиабазу Хамадан для авиаударов по позициям террористов в Сирии. По выполнении задачи все самолеты вернулись в Россию.
В российском Минобороны тогда заявили, что дальнейшее использование авиабазы Хамадан будет осуществляться на основе договоренностей с Ираном и в зависимости от обстановки в Сирии.