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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Овсянников: после сокращения правительства Севастополя стало легче работать

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что с сокращением числа членов регионального правительства стало проще работать.

«Оно стало существенно меньше (правительство), стол тот же самый, только количество членов правительства уменьшилось. Было 39, сейчас 13. Стало легче работать», — сказал губернатор в интервью программе «Вести в субботу».

Овсянников, занимавший пост заместителя министра промышленности и торговли РФ, стал временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя в июле 2016 года.

В сентябре он переформатировал правительство Севастополя, сократив его численность. В состав правительства вошли губернатор, совмещающий этот пост с председательством в правительстве, его четыре заместителя, директора департамента финансов, архитектуры и градостроительства, общественных коммуникаций, экономики, приоритетных проектов, по территориальному развитию и взаимодействию с местным самоуправлением, по имущественным и земельным отношениям.

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