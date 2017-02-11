Овсянников: после сокращения правительства Севастополя стало легче работать

«Оно стало существенно меньше (правительство), стол тот же самый, только количество членов правительства уменьшилось. Было 39, сейчас 13. Стало легче работать», — сказал губернатор в интервью программе «Вести в субботу».

Овсянников, занимавший пост заместителя министра промышленности и торговли РФ, стал временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя в июле 2016 года.

В сентябре он переформатировал правительство Севастополя, сократив его численность. В состав правительства вошли губернатор, совмещающий этот пост с председательством в правительстве, его четыре заместителя, директора департамента финансов, архитектуры и градостроительства, общественных коммуникаций, экономики, приоритетных проектов, по территориальному развитию и взаимодействию с местным самоуправлением, по имущественным и земельным отношениям.