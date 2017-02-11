Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
15:08 (мск), источник: Sputnik.by

Баку призвал не политизировать экстрадицию Лапшина

По словам заместителя главы Администрации президента Азербайджана, между Россией и его страной налажены тесные связи, нанести удар по которым невозможно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Дело экстрадированного из Минска в Баку блогера Александра Лапшина не может испортить отношения между Азербайджаном и Россией, не нужно политизировать этот вопрос, заявил заместитель главы Администрации Ильхама Алиева, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов, сообщил Sputnik Азербайджан.

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.

Читайте также
Алиев поблагодарил Лукашенко за выдачу блогера Лапшина

«Это правовой вопрос, его политизация недопустима. Тут прослеживаются попытки испортить межгосударственные отношения. Россия — большая страна. Отношения Азербайджана и России широкие, имеют большую историю. Между странами есть прочные стратегические связи. Невозможно нанести ущерб нашим двусторонним отношениям», — заявил Мамедов.

Представитель администрации Алиева заверил, что дружба между Азербайджаном и Россией, тесное соседство и стратегическое партнерство построены на прочном фундаменте, нанести удар по отношениям между двумя странами невозможно.

Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в декабре 2016 года. В Азербайджане он был включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Польский премьер Беата Шидло попала в ДТП в Освенциме
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в сети информацию о службе
Кучерена: у РФ нет законных оснований для выдачи Сноудена США
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь