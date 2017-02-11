Баку призвал не политизировать экстрадицию Лапшина
По словам заместителя главы Администрации президента Азербайджана, между Россией и его страной налажены тесные связи, нанести удар по которым невозможно.
По словам заместителя главы Администрации президента Азербайджана, между Россией и его страной налажены тесные связи, нанести удар по которым невозможно.
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Дело экстрадированного из Минска в Баку блогера Александра Лапшина не может испортить отношения между Азербайджаном и Россией, не нужно политизировать этот вопрос, заявил заместитель главы Администрации Ильхама Алиева, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов, сообщил Sputnik Азербайджан.
Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.
«Это правовой вопрос, его политизация недопустима. Тут прослеживаются попытки испортить межгосударственные отношения. Россия — большая страна. Отношения Азербайджана и России широкие, имеют большую историю. Между странами есть прочные стратегические связи. Невозможно нанести ущерб нашим двусторонним отношениям», — заявил Мамедов.
Представитель администрации Алиева заверил, что дружба между Азербайджаном и Россией, тесное соседство и стратегическое партнерство построены на прочном фундаменте, нанести удар по отношениям между двумя странами невозможно.
Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в декабре 2016 года. В Азербайджане он был включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной