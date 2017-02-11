Баку призвал не политизировать экстрадицию Лапшина

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Дело экстрадированного из Минска в Баку блогера Александра Лапшина не может испортить отношения между Азербайджаном и Россией, не нужно политизировать этот вопрос, заявил заместитель главы Администрации Ильхама Алиева, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов, сообщил Sputnik Азербайджан.

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.