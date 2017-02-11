Государство будет содержать одиноких стариков в обмен на их квартиры

Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано принимать решения о заключении договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с пожилыми гражданами, в собственности которых находится жилое помещение, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, предусматривающих:

Якубович: вопросы по декрету о предупреждении социального иждивенчества нельзя политизировать

обеспечение содержания с иждивением;.

оказание гражданам социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания без взимания платы;.

передачу гражданами имеющегося в собственности жилого помещения административно-территориальной единице.

Также рекомендовано областным и Минскому городскому Советам депутатов при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать выделение средств для обеспечения реализации постановления.

Постановлением также вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов и в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.