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15:06 (мск), источник: Ежедневник.by

Государство будет содержать одиноких стариков в обмен на их квартиры

Постановлением Совета министров от 09.02.2017 № 112 утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов.

Источник: Ежедневник.by

Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано принимать решения о заключении договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с пожилыми гражданами, в собственности которых находится жилое помещение, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, предусматривающих:

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обеспечение содержания с иждивением;.

оказание гражданам социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания без взимания платы;.

передачу гражданами имеющегося в собственности жилого помещения административно-территориальной единице.

Также рекомендовано областным и Минскому городскому Советам депутатов при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать выделение средств для обеспечения реализации постановления.

Постановлением также вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов и в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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