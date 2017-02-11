Неожиданный визит Семашко в Москву, о чем договорились вице-премьеры?
Москва настаивает на полной оплате долга за газ единым платежом в 550 миллионов долларов, в то время как белорусская сторона пытается договориться о возможной рассрочке.
Москва настаивает на полной оплате долга за газ единым платежом в 550 миллионов долларов, в то время как белорусская сторона пытается договориться о возможной рассрочке.
О переговорах
Ранее в
Экономический обозреватель информагентства Sputnik Беларусь Елена Ольшанская прокомментировала радио Sputnik неожиданный визит в Москву и тему переговоров Дворковича и Семашко.
«Здесь стоит вспомнить о том, что предыдущие переговоры Дворковича и Семашко неделю назад закончилась ничем. Тогда Дворкович сообщил, что предложения белорусских коллег для российской стороны не приемлемы. И, тем не менее, Москва ожидает
По словам обозревателя, несмотря на то, что переговоры проходили с интервалом в неделю, Москва и Минск все это время работали в дистанционном режиме и продолжали консультации.
«Можно предположить, что белорусская сторона внесла
Далее, по словам Ольшанской, все зависит от того, насколько Москва и Минск готовы пойти навстречу друг другу в вопросах оплаты Беларусью газового долга.
Этот долг на конец января достигает 550 миллионов долларов, и эта сумма для Беларуси достаточно значительная. Москва настаивает на полной оплате долга единым платежом, в то время как белорусская сторона пытается договориться о возможной рассрочке или реструктуризации. По этим вопросам пока договоренности нет, — уточнила обозреватель.
По информации Ольшанской, российская сторона в переговорах настроена достаточно прагматично, о чем можно судить и по недавнему интервью посла России в Беларуси Александра Сурикова.
«Скорее всего, Россия будет настаивать на полной оплате Минском газового долга. Что касается формулы цены на газ, как раз здесь еще возможны
Комментарий экономического обозревателя Sputnik Елены Ольшанской о срочных переговорах