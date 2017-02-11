Захарова связала сообщения американских СМИ о Сноудене с давлением на Трампа
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована именно
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована именно
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обновление «несвежих историй» о выдаче США бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и подтверждении компромата на президента США Дональда Трампа призваны оказать давление на Белый дом. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в субботу на своей странице в сети Facebook.
«Все это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология. Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре», — написала она.
Захарова напомнила, что внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована именно
Ранее телеканал NBC сообщил, что, по данным разведки США, спецслужбы России якобы рассматривают идею выдачи Сноудена американским властям в качестве «подарка» Трампу. Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Анатолий Кучерена уже назвал эту новость «спекуляцией».