Захарова связала сообщения американских СМИ о Сноудене с давлением на Трампа

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обновление «несвежих историй» о выдаче США бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и подтверждении компромата на президента США Дональда Трампа призваны оказать давление на Белый дом. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в субботу на своей странице в сети Facebook.

«Все это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология. Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре», — написала она.