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15:53 (мск), источник: ТАСС

Захарова связала сообщения американских СМИ о Сноудене с давлением на Трампа

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована именно из-за того, что новой администрации не дают работать.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обновление «несвежих историй» о выдаче США бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и подтверждении компромата на президента США Дональда Трампа призваны оказать давление на Белый дом. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в субботу на своей странице в сети Facebook.

«Все это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология. Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре», — написала она.

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Захарова напомнила, что внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована именно из-за того, что новой администрации не дают работать. При этом источником резонансных сообщений стали не сами спецслужбы — «так может показаться только тем, кто не понимает суть игры», подчеркнула она.

Ранее телеканал NBC сообщил, что, по данным разведки США, спецслужбы России якобы рассматривают идею выдачи Сноудена американским властям в качестве «подарка» Трампу. Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Анатолий Кучерена уже назвал эту новость «спекуляцией».

Комментарии
10
максим !!!
особенно враждебны к России Макдональдс и Эйпл особенное раздражения у них вызывают низкие продажи их продукции по отношению к ЕС и США ,но простой миллиардер трамп вместе со своим другом Рексом Тиллерсом руководителем ЭксонМобайл самоотверженно денно и нощно борются за благо России ,за благо простого русского человека и стоят щитом на пути этих коварных корпорации
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Наталья Елисеева
Маня, а ты им калнку спляши. Авось и успоятся америкосы
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Игорек
В США власть давно захватили корпорации враждебные по отношению к России и им Трамп как кость в горле,они сделают всё что бы скомпрометировать его.Если Трамп не начнет душить своих противников которые вставляют палки в колеса в прямом смысле слова--то его скоро размажут как соплю по тарелке!!!!
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