Посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси из-за Жадана
Украинского писателя Сергея Жадана задержали ночью в минской гостинице, после чего поставили ему штамп о запрете въезда в Беларусь.
Украинского писателя Сергея Жадана задержали ночью в минской гостинице, после чего поставили ему штамп о запрете въезда в Беларусь.
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Посольство Украины в Беларуси направило ноту в Министерство иностранных дел республики с целью получения официального объяснения о причинах задержания поэта Жадана, сообщили в субботу в диппредставительстве.
Согласно межгосударственным договоренностям, у Беларуси и России имеются общие списки невъездных граждан. После разговора с правоохранительными органами Жадан, как он сообщил в своем Facebook, получил в паспорт штамп о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок.
«В связи с задержанием в Минске 11 февраля сего года в гостинице “Юбилейная” правоохранительными органами Беларуси известного украинского писателя Сергея Жадана, который прибыл для участия в поэтическом фестивале “Стихи на асфальте им. Михася Стрельцова”, Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания», — сообщили в украинском диппредставительстве в субботу.
Сам Жадан сообщил в социальных сетях о том, что также обратился в украинское диппредставительство с жалобой на действия белорусских правоохранителей. Официальных комментариев МИД Беларуси или МВД по поводу произошедшего на данный момент нет.
В мае минувшего года въезд в Беларусь был запрещен первому