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16:05 (мск), источник: Sputnik.by

Посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси из-за Жадана

Украинского писателя Сергея Жадана задержали ночью в минской гостинице, после чего поставили ему штамп о запрете въезда в Беларусь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Посольство Украины в Беларуси направило ноту в Министерство иностранных дел республики с целью получения официального объяснения о причинах задержания поэта Жадана, сообщили в субботу в диппредставительстве.

Украинский поэт Жадан был задержан ночью в номере гостиницы «Юбилейная» в Минске. Позже выяснилось, что ему с позапрошлого года запрещен въезд в Россию за «террористическую деятельность».

Согласно межгосударственным договоренностям, у Беларуси и России имеются общие списки невъездных граждан. После разговора с правоохранительными органами Жадан, как он сообщил в своем Facebook, получил в паспорт штамп о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок.

«В связи с задержанием в Минске 11 февраля сего года в гостинице “Юбилейная” правоохранительными органами Беларуси известного украинского писателя Сергея Жадана, который прибыл для участия в поэтическом фестивале “Стихи на асфальте им. Михася Стрельцова”, Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания», — сообщили в украинском диппредставительстве в субботу.

Сам Жадан сообщил в социальных сетях о том, что также обратился в украинское диппредставительство с жалобой на действия белорусских правоохранителей. Официальных комментариев МИД Беларуси или МВД по поводу произошедшего на данный момент нет.

В мае минувшего года въезд в Беларусь был запрещен первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, также из-за того, что она находится в списке нежелательных лиц со стороны России. Позже Геращенко разрешили на короткий срок посетить республику, однако в списке невъездных в РФ она так и осталась.

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