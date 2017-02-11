МО РФ: сирийские войска и ВКС России освободили самый укрепленный форпост ИГ под Эль-Бабом
В ходе операции было уничтожено 650 террористов, два танка и четыре боевые машины пехоты.
В ходе операции было уничтожено 650 террористов, два танка и четыре боевые машины пехоты.
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сирийские военные при поддержке российской авиации в субботу освободили населенный пункт Тадеф, который является наиболее укрепленным форпостом «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ организация) на подступах к городу
«11 февраля в ходе наступления на
По данным Минобороны РФ, правительственные силы уничтожили более 650 боевиков, два танка и четыре боевые машины пехоты, а также 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжелым вооружением и другую технику.
Контроль над дорогой в Ракку
Кроме того, полностью взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами бандформирований ИГИЛ в городе Эль-Баб
Ранее телеканал «Аль-Манар» сообщил, что сирийские войска находятся уже в 1,5 км от
Наступление этих сил на