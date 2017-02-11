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18:13 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: сирийские войска и ВКС России освободили самый укрепленный форпост ИГ под Эль-Бабом

В ходе операции было уничтожено 650 террористов, два танка и четыре боевые машины пехоты.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сирийские военные при поддержке российской авиации в субботу освободили населенный пункт Тадеф, который является наиболее укрепленным форпостом «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ организация) на подступах к городу Эль-Баб, и вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения с «Сирийской свободной армией». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«11 февраля в ходе наступления на северо-востоке провинции Алеппо при поддержке авиации ВКС России подразделениями Вооруженных сил Сирии освобожден от террористов ИГИЛ (прежнее ИГ — прим. ТАСС) населенный пункт Тадеф, являющийся наиболее укрепленным форпостом боевиков на подступах к городу Эль-Баб. В результате наступления сирийские правительственные войска вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения», — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным Минобороны РФ, правительственные силы уничтожили более 650 боевиков, два танка и четыре боевые машины пехоты, а также 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжелым вооружением и другую технику.

Контроль над дорогой в Ракку

Кроме того, полностью взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами бандформирований ИГИЛ в городе Эль-Баб
Сообщение Минобороны РФ

Ранее телеканал «Аль-Манар» сообщил, что сирийские войска находятся уже в 1,5 км от Эль-Баба. С северной и западной стороны этот город блокирован формированиями сирийской оппозиции, которых поддерживают турецкие военные.

Наступление этих сил на Эль-Баб идет в рамках операции «Щит Евфрата», которая началась в августе 2016 года.

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