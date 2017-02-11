МО РФ: сирийские войска и ВКС России освободили самый укрепленный форпост ИГ под Эль-Бабом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сирийские военные при поддержке российской авиации в субботу освободили населенный пункт Тадеф, который является наиболее укрепленным форпостом «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ организация) на подступах к городу Эль-Баб, и вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения с «Сирийской свободной армией». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«11 февраля в ходе наступления на северо-востоке провинции Алеппо при поддержке авиации ВКС России подразделениями Вооруженных сил Сирии освобожден от террористов ИГИЛ (прежнее ИГ — прим. ТАСС) населенный пункт Тадеф, являющийся наиболее укрепленным форпостом боевиков на подступах к городу Эль-Баб. В результате наступления сирийские правительственные войска вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения», — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным Минобороны РФ, правительственные силы уничтожили более 650 боевиков, два танка и четыре боевые машины пехоты, а также 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжелым вооружением и другую технику.

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