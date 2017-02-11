Источник: в деле хакеров «Шалтай-Болтай» один потерпевший — сотрудник Сбербанка

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Потерпевшим по уголовному делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» признан один человек — сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, чья электронная почта, как считает следствие, была взломана обвиняемыми. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

На данный момент следствием признан потерпевшим сотрудник Сбербанка России Евгений Кисляков, который и обратился с заявлением о взломе его электронной почты

По его словам, данное преступление было совершено зимой — весной 2016 года. «В деле пока только этот эпизод. В преступлении обвиняются Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, следствие проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников.

«На данный момент обвиняемым инкриминируется только взлом почты сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова. Но следствием проверяется их причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, в частности, замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко», — добавил источник.