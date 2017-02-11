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19:44 (мск), источник: ТАСС

Источник: в деле хакеров «Шалтай-Болтай» один потерпевший — сотрудник Сбербанка

Как сообщил источник ТАСС, следствие также проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Потерпевшим по уголовному делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» признан один человек — сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, чья электронная почта, как считает следствие, была взломана обвиняемыми. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

На данный момент следствием признан потерпевшим сотрудник Сбербанка России Евгений Кисляков, который и обратился с заявлением о взломе его электронной почты
Собеседник агентства ТАСС

По его словам, данное преступление было совершено зимой — весной 2016 года. «В деле пока только этот эпизод. В преступлении обвиняются Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, следствие проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников.

«На данный момент обвиняемым инкриминируется только взлом почты сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова. Но следствием проверяется их причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, в частности, замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко», — добавил источник.

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Собеседник отметил, что интернет-переписка Прокопенко была взломана хакерами в 2015 году. «Сейчас собирается доказательная база о причастности к этому группы «Шалтай- Болтай. Прокопенко может быть признан потерпевшим по этому уголовному делу», — сказал он.

Лефортовский суд Москвы в ноябре прошлого года санкционировал арест предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и его двух возможных сообщников — Александра Филинова и Константина Теплякова. Они содержатся в СИЗО «Лефортово». Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения»).

Хакеры группы «Шалтай-Болтай» публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера «Лаборатории Касперского», обвиняемых в государственной измене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что хакеры не связаны с расследованием в отношении сотрудников ФСБ.

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