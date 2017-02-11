Источник: в деле хакеров «Шалтай-Болтай» один потерпевший — сотрудник Сбербанка
Как сообщил источник ТАСС, следствие также проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников.
Как сообщил источник ТАСС, следствие также проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников.
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Потерпевшим по уголовному делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» признан один человек — сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, чья электронная почта, как считает следствие, была взломана обвиняемыми. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
На данный момент следствием признан потерпевшим сотрудник Сбербанка России Евгений Кисляков, который и обратился с заявлением о взломе его электронной почты
По его словам, данное преступление было совершено зимой — весной 2016 года. «В деле пока только этот эпизод. В преступлении обвиняются Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, следствие проверяет причастность арестованных хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников.
«На данный момент обвиняемым инкриминируется только взлом почты сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова. Но следствием проверяется их причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, в частности, замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко», — добавил источник.
Собеседник отметил, что
Лефортовский суд Москвы в ноябре прошлого года санкционировал арест предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и его двух возможных сообщников — Александра Филинова и Константина Теплякова. Они содержатся в СИЗО «Лефортово». Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения»).
Хакеры группы «Шалтай-Болтай» публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера «Лаборатории Касперского», обвиняемых в государственной измене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что хакеры не связаны с расследованием в отношении сотрудников ФСБ.