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17:29 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пообещал снизить цену на строительство стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пообещал, что снизит цену на строительство стены на сухопутной границе США с Мексикой.

Источник: AP 2016

«Я читаю, что великая пограничная СТЕНА обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но я еще не участвовал в проектировании или переговорах. Когда я приму участие, как и в случае с военными самолетами F-35 или программой Air Force One, цена ОЧЕНЬ СИЛЬНО СНИЗИТСЯ», — написал Трамп в микроблоге Twitter.

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​Ранее Трамп добился от компании Lockheed Martin скидки более 700 миллионов долларов по очередному контракту на поставки американскому правительству F-35. Компания Boeing, которая ведет переговоры о поставке администрации двух президентских самолетов, также обещала подумать о снижении цен.

Агентство Рейтер со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ США) сообщило ранее, что стена на границе с Мексикой, которую президент Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов. Трамп обещает, что за стену заплатит Мексика. Официальные лица в Мехико категорически заявляют, что платить за стену не будут.

Комментарии
12
Артур Диланян
Я думаю БТИ перепланировку не утвердит)
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Ольга Лысенко
Почему Украина перестала анонсировать строительство своей стены?
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Олег Д
Потому что они свободная и суверенная страна. Хотят строят, хотят - нет. )
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