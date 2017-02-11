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17:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МИД ждет подтверждения задержания 47 украинцев в РФ

Как сообщается, посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и следственный департамент МВД России с просьбой подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины ожидает подтверждения задержания 47 граждан страны в РФ по подозрению в участии в международном наркосиндикате «Химпром». Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в эфире телеканала «112 Украина».

«Обнародованная информация требует официального подтверждения. В этой связи посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и следственный департамент МВД России с просьбой подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, сообщить о составе инкриминируемых им преступлений и месте содержания, и намерении предоставить адвоката», — сказал Кирилич.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины.

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