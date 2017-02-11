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17:35 (мск), источник: Newtimes.kz

В Астане пройдет очередное заседание высокого уровня по Сирии

15—16 февраля в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Источник: Newtimes.kz

По сообщению стран-гарантов — России, Турции, Ирана — на ней будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве.

На данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, Спецпредставитель Генерального Секретаря ООН С. де Мистура, в качестве наблюдателей — представители США.

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