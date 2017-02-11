Властям Крыма не нужно посредничество Киева в отношениях с Турцией

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита на Украину заявил о поддержке территориальной целостности Украины, назвав одним из приоритетов Турции идентичность крымских татар и «защиту их от агрессии». Чавушоглу также встретился с украинскими народными депутатами Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, которые причастны к продовольственной и энергетической блокадам Крыма.

«Крымские татары не нуждаются в посреднических услугах Украины на международном уровне. Если наших турецких партнеров действительно интересует жизнь крымских татар, то нам есть что показать им в Крыму», — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, крымские татары полноценно интегрировались в российское общество, получив все условия для благоустройства, а также развития своей культуры и религии.

«Крым готов напрямую к широкому сотрудничеству с Турецкой республикой», — подчеркнул собеседник агентства.