Филип рассказал, что общего у Молдовы и Украины

У Молдовы и Украины не только общая граница, но и общая мечта — европейская интеграция. Об этом в эксклюзивном интервью агентству заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

«У Республики Молдова и Украины не только граница общая. У наших стран есть и общая мечта, а у двусторонних дружеских добрососедских отношений — глубокие исторические корни и широкие перспективы для углубления взаимовыгодного сотрудничества. Важно то, что наши страны выбрали европейский путь развития — единственно возможный путь для модернизации общества и обеспечения благополучного будущего для наших граждан», — отметил Филипп.