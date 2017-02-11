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18:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Филип рассказал, что общего у Молдовы и Украины

Павел Филип рассказал об «общей мечте» двух стран — Молдовы и Украины.

Источник: Telegraf.com.ua

У Молдовы и Украины не только общая граница, но и общая мечта — европейская интеграция. Об этом в эксклюзивном интервью агентству заявил премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

«У Республики Молдова и Украины не только граница общая. У наших стран есть и общая мечта, а у двусторонних дружеских добрососедских отношений — глубокие исторические корни и широкие перспективы для углубления взаимовыгодного сотрудничества. Важно то, что наши страны выбрали европейский путь развития — единственно возможный путь для модернизации общества и обеспечения благополучного будущего для наших граждан», — отметил Филипп.

По его словам, благодаря общему видению своего будущего Молдова и Украина полны решимости способствовать развитию отношений сотрудничества во всех сферах: политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

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