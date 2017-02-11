Стали известны подробности переговоров Дворковича и Семашко

Белорусский вице-премьер Владимир Семашко в пятницу поехал в Москву на переговоры по нефти и газу. Изначально в графике заместителя премьер-министра этой поездки не было, поэтому для многих она стала неожиданностью.

«Переговоры продолжаются, процесс еще идет. Рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты. В целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены», — сказал Новак, его слова привело агентство РИА Новости.

Беларусь и Россия до сих пор не разрешили нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в РБ, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Сейчас долг Беларуси за газ перед Россией составляет 550 миллионов долларов.