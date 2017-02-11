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18:56 (мск), источник: Kazinform

Президент посетил премьеру оперы «Кыз Жибек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил премьеру оперы «Кыз Жибек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Kazinform

Достояние золотого национального фонда — опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек» состоялась на сцене Большого зала. Либретто на основе одноименной народной лиро-эпической поэмы о трагической любви Жибек и Тулегена создал выдающийся драматург и писатель Габит Мусрепов.

В поэтических строках сказания о трагической любви представителей двух социально неравных племен, как в фокусе, отразились многие стороны духовной жизни казахов-кочевников, их думы и чаяния. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе (Беларусь).

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