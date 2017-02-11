Президент посетил премьеру оперы «Кыз Жибек»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил премьеру оперы «Кыз Жибек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил премьеру оперы «Кыз Жибек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Достояние золотого национального фонда — опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек» состоялась на сцене Большого зала. Либретто на основе одноименной народной
В поэтических строках сказания о трагической любви представителей двух социально неравных племен, как в фокусе, отразились многие стороны духовной жизни