Президент посетил премьеру оперы «Кыз Жибек»

Достояние золотого национального фонда — опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек» состоялась на сцене Большого зала. Либретто на основе одноименной народной лиро-эпической поэмы о трагической любви Жибек и Тулегена создал выдающийся драматург и писатель Габит Мусрепов.

В поэтических строках сказания о трагической любви представителей двух социально неравных племен, как в фокусе, отразились многие стороны духовной жизни казахов-кочевников, их думы и чаяния. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе (Беларусь).