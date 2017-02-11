Число нарушений прекращения огня в Донбассе значительно снизилось — Хуг

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Количество нарушений прекращения огня в Донбассе значительно снизилось за последние дни, однако по-прежнему остается неприемлемо высоким.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11 и 12 февраля, цель визита — решение вопросов, связанных с устойчивым прекращением огня на Донбассе, также он попросил встречи с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.