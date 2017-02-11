МИД Украины вызвал посла Беларуси из-за Жадана
Украинский поэт должен покинуть территорию республики в срок до трех дней, ситуацию уже обсудили главы МИД Беларуси и Украины.
Украинский поэт должен покинуть территорию республики в срок до трех дней, ситуацию уже обсудили главы МИД Беларуси и Украины.
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Миниcтерство иноcтранных дел Украины вызвало белорусского посла Игоря Сокола для обсуждения ситуации с задержанием в Минске украинского поэта Сергея Жадана, сообщили в субботу в
«В связи с задержанием белоpусскими компетентными оpганами укpаинского писателя Сергея Жадана в Минске в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине господин Игорь Сокол», — заявили в украинском ведомстве.
Белорусскому послу выразили «глубокую обеспокоенность ситуацией с задержанием» Жадана, а также украинская сторона обратила внимание на «системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины».
Как заявил в субботу министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он уже пообщался о ситуации с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Поэт Жадан был задержан ночью в номере гостиницы в Минске, в итоге он провел ночь в СИЗО и получил штамп о запрете на въезд в республику на неопределенный срок.