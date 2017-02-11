Белорусского посла вызвали в МИД Украины из-за задержания Жадана

Посла Беларуси в Украине Игоря Сокола в связи с задержанием в Минске белорусскими компетентными органами украинского писателя Сергея Жадана вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с задержанием украинского писателя Сергея Жадана в Беларуси.

«Руководителю белорусской дипмиссии высказано глубокое беспокойство ситуацией с задержанием и запретом въезда Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.