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19:16 (мск), источник: УНИАН

Белорусского посла вызвали в МИД Украины из-за задержания Жадана

В МИД Украины заявили, что объяснения белорусской стороны относительно задержания писателя Жадана внешнеполитическое ведомство «не удовлетворяет».

Источник: УНИАН

Посла Беларуси в Украине Игоря Сокола в связи с задержанием в Минске белорусскими компетентными органами украинского писателя Сергея Жадана вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с задержанием украинского писателя Сергея Жадана в Беларуси.

«Руководителю белорусской дипмиссии высказано глубокое беспокойство ситуацией с задержанием и запретом въезда Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.

Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные по состоянию на сегодня, «не удовлетворяют украинскую сторону».

Также сообщается, что в ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничный номер Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины. Силовики спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.

Сегодня вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что МИД Украины готовит ноту протеста против задержания Жадана.

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