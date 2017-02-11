Швеция продолжит поддержку Молдовы на пути евроинтерации
Швеция продолжит поддержку европейского курса Молдовы, в том числе посредством программ «Восточного партнерства».
Швеция продолжит поддержку европейского курса Молдовы, в том числе посредством программ «Восточного партнерства».
Об этом заявила госсекретарь МИДа Швеции Анника Сёдер на встрече в пятницу с генеральным секретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) РМ Анатолом Вангели, находящемся с визитом в Стокгольме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Как сообщили «ИНФОТАГ» в МИДЕИ, стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества, развития политического диалога и
Вангели поблагодарил Седер за постоянную поддержку Швецией европейского выбора РМ посредством внедрения проектов помощи по развитию и продвижения программы реформ.
Согласно сообщению, Анника Сёдер приняла приглашение посетить РМ с целью продолжения межминистерского диалога.
В ходе визита в Швецию Вангели принял участие в открытии в Гетеборге первого Почетного консульства РМ. Он заявил на церемонии, что его открытие будет способствовать улучшению двусторонних отношений, укреплению межкультурных контактов и развитию сотрудничества в различных областях между Молдовой и Швецией.
Почетный консул Роберт Бломберг выразил благодарность за оказанное доверие и объявил о приоритетах деятельности консульства, в том числе, предоставление необходимой помощи гражданам РМ, укрепление двусторонних контактов, развитие торговых отношений.