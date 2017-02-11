Швеция продолжит поддержку Молдовы на пути евроинтерации

Об этом заявила госсекретарь МИДа Швеции Анника Сёдер на встрече в пятницу с генеральным секретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) РМ Анатолом Вангели, находящемся с визитом в Стокгольме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в МИДЕИ, стороны обсудили аспекты двустороннего сотрудничества, развития политического диалога и торгово-экономических отношений.