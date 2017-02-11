Беларусь отменила запрет на въезд для Сергея Жадана

«То, что вопрос решился положительно, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю, что это — не тенденция, а случайность», — отметил Жадан, пишет издание. Также в своем Facebook Жадан отметил:

Беларусь отменила запрет на въезд для украинского писателя Сергея Жадана. Об этом сообщает белорусская редакция «Радио Свобода», передает Украинская правда.

«Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все… Увидимся в мае в Минске на концерте», — добавил Жадан.

Как известно, Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля и сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания Жадана. Кроме того в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игоря Сокола, а министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимир Макеем относительно задержания украинского писателя.