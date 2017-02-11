Беларусь отменила запрет на въезд для Сергея Жадана
Сергей Жадан рад возможности и дальше посещать Беларусь.
Сергей Жадан рад возможности и дальше посещать Беларусь.
Беларусь отменила запрет на въезд для украинского писателя Сергея Жадана. Об этом сообщает белорусская редакция «Радио Свобода», передает Украинская правда.
«То, что вопрос решился положительно, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю, что это — не тенденция, а случайность», — отметил Жадан, пишет издание. Также в своем Facebook Жадан отметил:
«Очень рад возможности и дальше посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи».
«Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все… Увидимся в мае в Минске на концерте», — добавил Жадан.
Как известно, Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля и сообщено о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания Жадана. Кроме того в МИД Украины был вызван посол Беларуси в Украине Игоря Сокола, а министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимир Макеем относительно задержания украинского писателя.