Белоруссия отменила запрет на въезд Жадану
«Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай», — сказал писатель.
«Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай», — сказал писатель.
Белоруссия аннулировала украинскому писателю и поэту Сергею Жадану запрет на въезд в страну. Решение было принято в течение нескольких часов. Об этом сообщил сам писатель в комментарии белорусскому «Радио Свобода».
«То, что вопрос позитивно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай», — сказал Жадан
Кроме того, писатель на своей странице в Facebook отметил:
«Друзья, ну что — крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять
Жадан поблагодарил украинское МИД и его главу — Павла Климкина, посла Украины в Беларуси, команду украинских дипломатов в Минске, белорусское МИД и других.
«Увидимся в мае в Минске на концерте. Слава Украине! Живет Беларусь!», — отметил поэт.
Напомним, украинского поэта Сергея Жадана задержали в столице Белоруссии без объяснения причин. Поэт обратился к МИД и посольству Украины в Белоруссии с призывом отреагировать на то, что «украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины».