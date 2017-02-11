Белоруссия отменила запрет на въезд Жадану

Белоруссия аннулировала украинскому писателю и поэту Сергею Жадану запрет на въезд в страну. Решение было принято в течение нескольких часов. Об этом сообщил сам писатель в комментарии белорусскому «Радио Свобода».

«То, что вопрос позитивно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай», — сказал Жадан

Кроме того, писатель на своей странице в Facebook отметил:

«Друзья, ну что — крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинско-белорусские культурные связи».

Жадан поблагодарил украинское МИД и его главу — Павла Климкина, посла Украины в Беларуси, команду украинских дипломатов в Минске, белорусское МИД и других.

«Увидимся в мае в Минске на концерте. Слава Украине! Живет Беларусь!», — отметил поэт.

Напомним, украинского поэта Сергея Жадана задержали в столице Белоруссии без объяснения причин. Поэт обратился к МИД и посольству Украины в Белоруссии с призывом отреагировать на то, что «украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины».