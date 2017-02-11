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21:45 (мск), источник: Ipress.ua

В школах нацменьшинств будут изучать больше украинского языка, — Гриневич

Министерство образования и науки считает необходимым увеличить количество часов на изучение украинского языка в школах с языком преподавания национальных меньшинств. От этого зависит обеспечение права детей на получение высшего образования в Украине.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с Послом Республики Болгария в Украине 9 февраля.

«Сейчас в Украине наиболее демократичное отношение к организации обучения на языках нацменьшинств в Европе. В результате мы получили ситуацию, когда ученики этих школ не знают украинского языка, не могут вступать в высшие учебные заведения Украины, ведь успешные результаты ВНО по украинскому языку и литературе являются обязательным требованием для вступления», — отметила министр.

Школ с болгарским языком преподавания, по словам Гриневич, нововведение не коснется. В них обучение осуществляется по специальным учебным планам, которые были утверждены Министерством по просьбе болгарского меньшинства. В частности, там уже увеличен объем и изменены подходы к преподаванию украинского языка.

Заметим, в ноябре 2016 года во время дискуссии о языке обучения в высшей школе, Гриневич настояла, что высшее образование должно быть только на украинском.

Напомним, Министерство образования и науки Украины обязало своих сотрудников использовать только украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

Ранее Павел Жебривский заявил, что доля украиноязычных школ Донецкой области достигла 60%.

В прошлом году в Киеве одну из местных школ обвинили в притеснениях украиноязычных детей.

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