В школах нацменьшинств будут изучать больше украинского языка, — Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с Послом Республики Болгария в Украине 9 февраля.

«Сейчас в Украине наиболее демократичное отношение к организации обучения на языках нацменьшинств в Европе. В результате мы получили ситуацию, когда ученики этих школ не знают украинского языка, не могут вступать в высшие учебные заведения Украины, ведь успешные результаты ВНО по украинскому языку и литературе являются обязательным требованием для вступления», — отметила министр.

Школ с болгарским языком преподавания, по словам Гриневич, нововведение не коснется. В них обучение осуществляется по специальным учебным планам, которые были утверждены Министерством по просьбе болгарского меньшинства. В частности, там уже увеличен объем и изменены подходы к преподаванию украинского языка.

Заметим, в ноябре 2016 года во время дискуссии о языке обучения в высшей школе, Гриневич настояла, что высшее образование должно быть только на украинском.

Напомним, Министерство образования и науки Украины обязало своих сотрудников использовать только украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

Ранее Павел Жебривский заявил, что доля украиноязычных школ Донецкой области достигла 60%.

В прошлом году в Киеве одну из местных школ обвинили в притеснениях украиноязычных детей.