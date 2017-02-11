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22:13 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ОБСЕ заявляют об опасности новой эскалации на Донбассе

Девять мирных жителей погибли, более 40 были ранены на Донбассе с 29 января по 9 февраля.

Источник: Telegraf.com.ua

На Донбассе в период с 29 января до 9 февраля погибли девять гражданских, ранения получил еще 41 человек. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 11 февраля в Донецке, сообщает «Радио Свобода».

«Это неприемлемо высокое число жертв», — отметил Хуг. Он также заявил, что обстрелы происходили из вооружения, которое давно должно быть отведено.

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«Уровень нарушений значительно снизился за последние дни, но он, как и раньше, остается неприемлемо высоким. С полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, в Луганском регионе — 55 нарушений», — сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине.

Он также заявил, что риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким. Причиной этого Хуг назвал «наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться».

Еще одна причина возможного нового обострения, по его словам, — слишком близкое расположение позиций противоборствующих сторон.

«Если эти позиции так и останутся близко друг к другу и между ними не останется расстояния, риск неизбежен», — заявив Хуг.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе неоднократно объявляла режим тишины на востоке Украины, однако обстрелы продолжаются, а стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия. С 29 января на Донбассе наблюдалось обострение ситуации, в частности из-за боев вблизи Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских. В последние дни в Авдеевке наблюдается определенное затишье.

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