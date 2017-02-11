Украинские военные заявили о пропаже группы разведчиков в Луганской области

«Группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — заявил Завтонов.

По его словам, в настоящее время с военнослужащими пытаются связаться, начаты их поиски.

9 января в штабе Антитеррористической операции заявили о пропаже группы военных. «Трое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющих задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует», — говорилось в сообщении.

Спустя четыре дня замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что пропавшие украинские военные подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа обороны ополченцев в районе села Октябрь к югу от Донецка. Он уточнил, что двое силовиков погибли сразу после подрыва осколочной заградительной мины ОЗМ-72, третий скончался от полученных ран, успев при этом сообщить по каналам связи о произошедшем своим командирам. Они, однако, мер по поиску бойцов не приняли.

Тела погибших бойцов позднее передали украинской стороне.