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11 февраля, источник: РИА Новости

Более 625 тысяч человек требуют опубликовать налоговую декларацию Трампа

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Петиция к президенту США Дональду Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала более 620 тысяч подписей с момента появления на сайте администрации для петиций.

Ранее сообщалось, что петиция к Трампу, опубликованная 20 января, набрала менее чем за сутки 100 тысяч голосов, необходимых для ответа Белого дома. Петицию подписали уже 625 тысяч 972 человека, свидетельствует подсчет на сайте в 22.10 мск в субботу. Как ожидается, официальный ответ Белого дома должен последовать после 19 февраля.

Петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Трамп вызвал споры в ходе предвыборной кампании, когда отказался сообщить о том, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США. Трамп заявляет, что Налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Критики Трампа подозревают, что бизнесмен-миллиардер пользовался многочисленными налоговыми льготами и лазейками для богатых физических лиц и крупного бизнеса, что позволило бы ему практически не платить федеральные налоги.

Для рассмотрения Белым домом петиция должна набрать 100 тысяч подписей. При этом Белый дом не обязан удовлетворять петиции или даже просто отвечать на них.

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