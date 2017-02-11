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11 февраля, источник: РИА Новости

МИД Грузии считает, что отношения Тбилиси и Вашингтона близки как никогда

ТБИЛИСИ, 11 фев — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе позитивно оценил итоги прошедшего визита в Вашингтон и отметил, что отношения между двумя странами еще никогда не были столь тесными и близкими.

Источник: РИА Новости

«Между Грузией и США есть тесное сотрудничество, стратегическое партнерство. В первую очередь, это результат той политики, которую за последние года осуществляет наше руководство. Это результат того, что Грузия является страной-лидером в регионе с точки зрения демократической трансформации и осуществления реформ, связанных с обеспечением мира, стабильности и развития. Еще никогда не были наши отношения с США такими тесными и близкими», — заявил Джанелидзе в эфире телекомпании «Имеди» в субботу вечером.

Министр отметил, что новая администрация США рассматривает Грузию как страну с огромным потенциалом и большими возможностями, поддерживает ее во всех процессах по развитию, ценит ее вклад в обеспечение безопасности в регионе и во всем мире и выражает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Джанелидзе стал первым представителем правительства Грузии, который встретился с новой администрацией президента США. Он находился в Штатах с двухдневным официальным визитом и провел ряд встреч с высокопоставленными лицами, в том числе с госсекретарем США.

Комментарии
4
эльшат мехтиев
Внешняя политика путина удивительно способствует сближению всех стран СНГ и бывшего Соза с Вашингтоном и НАТО. Ну прямо с ускорением!!!)
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эльшат мехтиев
Что-то с памятью твоей стало?)) Опыт Грузии намного раньше был!.
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Сергей Иванов
Видимо, опыт Молдавии и Украины ничему не научил.
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