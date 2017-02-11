Министр обороны Британии заявил о возможности изоляции «столицы» ИГ к весне

С осени 2016 года «Демократические силы Сирии» (SDF), основу которых составляют курдские, а также арабские отряды самообороны, ведут операцию по освобождению Ракки.

Наступление на город ведется одновременно с северо-западного и северо-восточного направлений. В январе было объявлено о новой фазе наступления с целью окружения города и перекрытия дорожных сообщений боевиков.

«Я надеюсь, изоляция будет завершена к весне, и затем может начаться операция по освобождению Ракки», — сказал Фэллон журналистам во время своего визита в Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака.

По его словам, освобождению города должна предшествовать тщательная подготовка, потому как ясно, что боевики «будут рьяно защищать Ракку».