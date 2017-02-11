Министр обороны Британии заявил о возможности изоляции «столицы» ИГ к весне
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выразил надежду, что
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выразил надежду, что
С осени 2016 года «Демократические силы Сирии» (SDF), основу которых составляют курдские, а также арабские отряды самообороны, ведут операцию по освобождению Ракки.
Наступление на город ведется одновременно с
«Я надеюсь, изоляция будет завершена к весне, и затем может начаться операция по освобождению Ракки», — сказал Фэллон журналистам во время своего визита в Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака.
По его словам, освобождению города должна предшествовать тщательная подготовка, потому как ясно, что боевики «будут рьяно защищать Ракку».
Как сообщили в субботу РИА Новости в штабе SDF, отряды курдов приблизились к Ракке на расстояние в пять километров с