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00:41 (мск), источник: РИА Новости

Министр обороны Британии заявил о возможности изоляции «столицы» ИГ к весне

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выразил надежду, что де-факто столица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) город Ракка должен быть изолирован к весне, после чего начнется его освобождение, сообщает агентство Рейтер.

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13
фотографий
13
фотографий

С осени 2016 года «Демократические силы Сирии» (SDF), основу которых составляют курдские, а также арабские отряды самообороны, ведут операцию по освобождению Ракки.

Наступление на город ведется одновременно с северо-западного и северо-восточного направлений. В январе было объявлено о новой фазе наступления с целью окружения города и перекрытия дорожных сообщений боевиков.

«Я надеюсь, изоляция будет завершена к весне, и затем может начаться операция по освобождению Ракки», — сказал Фэллон журналистам во время своего визита в Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака.

По его словам, освобождению города должна предшествовать тщательная подготовка, потому как ясно, что боевики «будут рьяно защищать Ракку».

Как сообщили в субботу РИА Новости в штабе SDF, отряды курдов приблизились к Ракке на расстояние в пять километров с северо-востока. Город Ракка с 2014 года считается сирийской «столицей» ИГ.

Комментарии
1
Марк К*****
Министр обороны Британии??? Я может, чего то не понимаю, но причём тут министр обороны Британии? Разве Британия учавствует в Сирии? Звучит как в мультике, где медведь все делает, а всякие гуси подсказывают как делать))) Хотя может я и ошибаюсь на счёт Британии, но я не слышал о том, что она где-то учавствует.
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