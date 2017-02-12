Посол РФ: разговоры о распаде Боснии и Герцеговины преувеличены

Он отметил, что критика в адрес Дейтонского соглашения 1995 года в БиГ существовала всегда. «Здесь я бы призвал исходить из реальности: Босния и Герцеговина функционирует на основе действующего международно-правового документа, который содержит все необходимые для этого базовые принципы, — указал Иванцов. — Мы, как один из гарантов этого мирного соглашения, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность БиГ, децентрализованную систему принятия решений, основополагающие правила равноправия, компромисса и консенсуса между государствообразующими народами».

«На мой взгляд, разговоры о “распаде” БиГ не только преувеличены, но зачастую ведутся с целью намеренного нагнетания напряженности в стране, отвлечения внимания как местной общественности, так и международного сообщества от действительно серьезных проблем социально-экономического развития, безопасности, радикализации», — подчеркнул посол.

По словам дипломата, в этой связи часто «вспоминают и о “референдумах” в Республике Сербской, стремясь подать само упоминание о них как о главной угрозе для БиГ.».

«Успокою. Руководство Республики Сербской полностью привержено делу реализации Дейтонского мирного соглашения, не только не ставит под сомнение его принципы, но и активно их отстаивает, действуя сугубо на демократических началах, в рамках местного правового поля», — обратил внимание Иванцов.

14 декабря 1995 года в Париже было подписано Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (более известно как Дейтонское соглашение), положившее конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами. Гарантами соглашения выступили США, Россия, Великобритания, ФРГ, Франция. Документ вступил в силу сразу после подписания.