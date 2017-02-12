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00:29 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ: разговоры о распаде Боснии и Герцеговины преувеличены

МОСКВА, 12 февраля./ТАСС/. Разговоры о распаде Боснии и Герцеговины преувеличены, преследуют цель усилить напряженность и отвлечь внимание от реальных проблем. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в БиГ Петр Иванцов.

Источник: AP 2016

Он отметил, что критика в адрес Дейтонского соглашения 1995 года в БиГ существовала всегда. «Здесь я бы призвал исходить из реальности: Босния и Герцеговина функционирует на основе действующего международно-правового документа, который содержит все необходимые для этого базовые принципы, — указал Иванцов. — Мы, как один из гарантов этого мирного соглашения, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность БиГ, децентрализованную систему принятия решений, основополагающие правила равноправия, компромисса и консенсуса между государствообразующими народами».

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«На мой взгляд, разговоры о “распаде” БиГ не только преувеличены, но зачастую ведутся с целью намеренного нагнетания напряженности в стране, отвлечения внимания как местной общественности, так и международного сообщества от действительно серьезных проблем социально-экономического развития, безопасности, радикализации», — подчеркнул посол.

По словам дипломата, в этой связи часто «вспоминают и о “референдумах” в Республике Сербской, стремясь подать само упоминание о них как о главной угрозе для БиГ.».

«Успокою. Руководство Республики Сербской полностью привержено делу реализации Дейтонского мирного соглашения, не только не ставит под сомнение его принципы, но и активно их отстаивает, действуя сугубо на демократических началах, в рамках местного правового поля», — обратил внимание Иванцов.

14 декабря 1995 года в Париже было подписано Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (более известно как Дейтонское соглашение), положившее конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами. Гарантами соглашения выступили США, Россия, Великобритания, ФРГ, Франция. Документ вступил в силу сразу после подписания.

В соответствии с конституцией БиГ, являющейся частью Дейтонского соглашения, Босния и Герцеговина, оставаясь единым государством со столицей в Сараево, была разделена на два образования (энтитета) — мусульмано-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республику Сербскую (PC). Мусульмане и хорваты получили 51% территории, сербы — 49%.

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