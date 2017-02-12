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00:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мартыненко: электронные декларации накапливаются, а способа проверки — нет

Глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко в эфире ГС заявил, что вопрос проверки электронных деклараций является самым актуальным с точки зрения борьбы с коррупцией.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный Министерством юстиции. Решение было принято на заседании НАПК в пятницу. Член НАПК Руслан Рябошапка сообщил, что документ отправили на регистрацию в Минюст. При этом в начале февраля премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявил о попытках помешать работе системы электронного декларирования.

Что послужило причиной для активизации работы НАПК, в эфире радиостанции «Голос Столицы» проанализировал глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко.

«На сегодняшний день вопрос с проверкой электронных деклараций является самым актуальным с точки зрения противодействия коррупции. В прошлом году у нас госслужащие наивысших рангов сдавали е-декларации, но до сегодняшнего дня еще нет порядка того, как эти декларации проверить. Кроме того, с 1 января этого года уже началась новая волна подачи электронных деклараций, теперь уже не чиновников наивысших рангов, а абсолютно всех. Т.е. документы накапливаются, а способа проверки нет», — заявил Мартыненко.

Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры.

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