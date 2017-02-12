В Белоруссии заработал пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран

Нашумевший указ

Как сообщила 9 января пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран. Указ, вступающий в силу 12 февраля, распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

«В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии», — пояснили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, но не распространяется на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, или примерно 23 долларам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Белоруссии.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Надежда на рост турпотока

Как сообщили в министерстве спорта и туризма страны, Белоруссия рассчитывает на рост въездного туризма в страну после начала действия данного указа.

В январе заместитель директора департамента по туризму белорусского министерства спорта и туризма Виталий Грицевич привел пример, что ранее наблюдался существенный рост числа туристов из стран, с которыми на двусторонней основе был облегчен визовый режим. Похожего эффекта ждут и на этот раз. По оценкам специалистов министерства, страна надеется на 20-процентный рост туристического потока.

Однако не все придерживаются таких оптимистичных оценок. Директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер заявил РИА Новости, что вряд ли произойдет одномоментный резкий рост числа туристов. «Я не думаю, что это произойдет так быстро и так сразу. Но это создаст предпосылки», — сказал Цехмейстер.

Он добавил, что данное решение повысит интерес к республике и ее достопримечательностям со стороны спортивных болельщиков, путешествующих за своей командой или приезжающих на спортивные состязания, а также иностранцев, прибывающих через аэропорт в Белоруссию для участия в бизнес-форумах и посещения культурно-зрелищных мероприятий. Однако, по мнению эксперта, вопрос привлечения иностранных туристов в страну надо решать комплексно: для наращивания потока въездных туристов необходима не только визовая либерализация, но и повышение качества работы туристической инфраструктуры, турбизнеса, гостиничного хозяйства, создание конкурентоспособных услуг, снятие проблемы визовой доступности и, прежде всего, бюрократических препон при посещении иностранцами страны. «Теперь важно (обратить внимание — ред.) на препоны бюрократические и снижение стоимости виз», — добавил Цехмейстер.

При этом в начале февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что пятидневный срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии может быть увеличен, если время покажет такую необходимость.

Опасения в РФ

Радужные ожидания от эффекта безвизового въезда уменьшились и в связи с неоднозначным восприятием данного решения в России, чьи интересы затрагивает указ: в рамках Союзного государства двух стран существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

Однако в Минске поспешили успокоить союзника, что данное решение не повлияет на безопасность России и что ее интересы тоже учтены. Сразу после подписания указа начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко заявил, что Белоруссия заранее информировала РФ о введении пятидневного безвизового въезда на свою территорию для граждан 80 государств и учла интересы российских партнеров.

Со своей стороны посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко подчеркнул, что иностранцы, которые приедут в Белоруссию по безвизовой схеме, не будут допущены на рейсы в Россию в случае отсутствия у них российской визы. Белорусский дипломат подчеркнул, что аналогичный восьмидневный безвизовый режим действует во Владивостоке.

«Мы это разъяснили и в ФСБ, и в МИД, ни у кого нет вопросов к нам по изданию этого указа. На внутренних рейсах из Минска в Москву эти иностранцы, которые приедут по этому указу, не будут допускаться. Всякие риски снимаются», — рассказал посол.

При этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что Москва не передавала Минску список претензий в связи с введением пятидневного безвизового режима въезда в Белоруссию для 80 стран.

«Мне не известно о каком-то формализованном каталоге претензий, которые бы передала российская сторона в наш адрес и на которые мы бы должны были как-то отвечать в формализованном режиме», — заявил Мирончик, комментируя обеспокоенность российской стороны.

«Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Белоруссии, наших союзников и соседей», — заверил в свою очередь и президент Белоруссии.

Контроль не изменится

«Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть. Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России — паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек — проходи, пять дней живи в Белоруссии. Нет — компьютер сразу укажет… Какая же это угроза национальной безопасности России? Паспорт посмотрим, в компьютере кнопку нажмем, у нас миллион пятьсот стоит на учете невъездных в Беларусь и Россию. Единый союзный список», — подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась также заявил, что безвизовый режим никак не влияет на безопасность и нашего государства, и наших соседей, потому что практически ничего в плане контроля за прибытием не меняется. Он отметил, что, как и раньше, любой гражданин будет проходить паспортный контроль. «При этом отсеиваются лица, пребывание которых в нашей стране нежелательно по тем или иным причинам», — добавил Зась.

В МВД республики сообщили, что Белоруссия и Россия готовят план мероприятий, среди которых интеграция информационных ресурсов, совместный контроль за пребыванием иностранцев и лиц без гражданства. В погранкомитете также отметили, что есть механизм отслеживания нежелательных к въезду в Союзное государство лиц.

«Система безопасности, выстроенная в рамках Союзного государства, действует очень четко. Идет обмен данными на уровне всех служб, не только пограничных. Если какие-то проблемные лица возникают на границе, они проходят фильтрацию. Меры безопасности, которые предпринимаются на территории Белоруссии, на границе России и Белоруссии, они адекватны той обстановке, которая складывается вокруг», — подчеркнул белорусский эксперт в сфере безопасности Александр Тищенко.

Пограничные зоны

На официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях создания необходимых условий охраны границы РФ. Документы заработали 7 февраля.

Российские эксперты связали данные решения с введением Минска пятидневного безвизового режима для жителей 80 стран, расценив их как адекватную реакцию на необходимость усиления контроля за нелегальным въездом в РФ.

Однако в Минске не склонны видеть в этих событиях взаимосвязь. В Белоруссии обратили внимание, что приказы ФСБ были подписаны в декабре, а значит, до принятия указа белорусским президентом.

МИД Белоруссии рассчитывает, что пограничные ведомства Белоруссии и России смогут в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с введением Москвой погранзон на совместной границе и минимизировать возможные негативные последствия для граждан двух стран.

«Надеемся, что компетентные органы обеих стран смогут в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, договориться о ее надежном правовом регулировании исходя из интересов граждан Белоруссии и России. Мы надеемся, что в результате плотного диалога компетентные структуры найдут пути растолковать гражданам двух стран последствия решения, минимизировать и вообще не допустить негативных последствий для граждан обеих стран», — сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Мирончик.