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10:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Замглавы УМВД Приморья доставили в СИЗО Владивостока

Ранее задержанный по подозрению в злоупотреблениях полномочиями полковник МВД, замглавы УВД Приморья Илья Шамратов доставлен в СИЗО Владивостока. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Напомним, что ранним утром пятницы, 10 февраля, стало известно: Илья Шамратов задержан следователями хабаровского СКР при поддержке оперативников ФСБ, а в его доме проходит обыск. Вслед за этим последовал комментарий из московского Главка: Шамратова заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в конце 2016 года Шамратов ходатайствовал о повышении годовых премий своим подчиненным, а когда их выплатили, то потребовал отдать ему деньги. В результате Шамратов получил к Новому года порядка 4 миллионов рублей.

В начале июня 2016 года ИА Дейта сообщало о том, что он оказался самым высокооплачиваемым полицейским региона. В 2015 году начальник приморского следственного управления заработал 3 млн 637 тыс. рублей, и это самый «скромный» результат за последние три года. С доходами в 4 млн 586 тыс. рублей, полученными в 2013 году и с 6 млн 420 тыс. рублей — в 2014, полковник Шамратов является самым высокооплачиваемым полицейским дальневосточного макрорегиона.

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