Опрос: две трети россиян видят в НАТО угрозу

Такую точку зрения разделяют 67 процентов опрошенных граждан России. Лишь три процента респондентов считают альянс защитой, а 20 процентов респондентов воспринимают НАТО нейтрально.

Плохое отношение россиян к НАТО, как подчеркивает Gallup, не удивительно, учитывая тот факт, что в состав альянса входят некоторые постсоветские страны. Недовольство респондентов также вызывает критика со стороны НАТО действий Москвы в отношении Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.