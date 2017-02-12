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03:10 (мск), источник: РИА Новости

Опрос: две трети россиян видят в НАТО угрозу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Все больше россиян видят в НАТО угрозу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской компанией Gallup.

Источник: РИА Новости

Такую точку зрения разделяют 67 процентов опрошенных граждан России. Лишь три процента респондентов считают альянс защитой, а 20 процентов респондентов воспринимают НАТО нейтрально.

Плохое отношение россиян к НАТО, как подчеркивает Gallup, не удивительно, учитывая тот факт, что в состав альянса входят некоторые постсоветские страны. Недовольство респондентов также вызывает критика со стороны НАТО действий Москвы в отношении Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

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