Опрос: две трети россиян видят в НАТО угрозу
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Все больше россиян видят в НАТО угрозу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской компанией Gallup.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Все больше россиян видят в НАТО угрозу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской компанией Gallup.
Такую точку зрения разделяют 67 процентов опрошенных граждан России. Лишь три процента респондентов считают альянс защитой, а 20 процентов респондентов воспринимают НАТО нейтрально.
Плохое отношение россиян к НАТО, как подчеркивает Gallup, не удивительно, учитывая тот факт, что в состав альянса входят некоторые постсоветские страны. Недовольство респондентов также вызывает критика со стороны НАТО действий Москвы в отношении Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.