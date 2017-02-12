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05:31 (мск), источник: РИА Новости

Япония надеется на серьезный ответ Совбеза ООН после пуска КНДР ракеты

ТОКИО, 12 фев — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что пуск ракеты в КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и японские власти работают над тем, чтобы ООН направила «веское сообщение» Пхеньяну после провокационных действий.

Источник: РИА Новости

Пуск ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (02.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны.

В настоящее время тип ракеты не известен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа «Мусудан» или малого радиуса действия типа «Нодон».

Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. Генсек подчеркнул, что ущерба от падения ракеты пока не выявлено. В свою очередь, глава минобороны Японии Томоми Инада подчеркнула, что ведомство ведет сбор информации и пристально следит за ситуацией после пуска ракеты КНДР. В настоящее время в Токио проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.

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