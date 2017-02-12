Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Французские СМИ об инциденте с русскими: началась холодная война
Пенсии в России вырастут более чем на 1000 рублей
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14События недели в фотографиях
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
05:17 (мск), источник: РИА Новости

В Туркмении началось голосование на президентских выборах

АШХАБАД, 12 фев — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Избирательные участки для проведения голосования на президентских выборах открылись в Туркмении в 07.00 (05.00 мск) в воскресенье, волеизъявление продлится до 19.00 (17.00 мск).

Источник: РИА Новости

Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

В списки избирателей внесены 3223455 человек. Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно новой конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Посол РФ: разговоры о распаде Боснии и Герцеговины преувеличены
КНДР произвела запуск баллистической ракеты
МИД Грузии: отношения Тбилиси и Вашингтона близки как никогда
Хет-трик Капризова помог России победить шведских хоккеистов
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
На сайт Минздрава совершена масштабная хакерская атака
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь