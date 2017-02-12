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06:33 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета пролетела около 350 км

ТОКИО, 12 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела около 350 км и упала в акватории Японского моря. Об этом заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

«По нашим оценкам, ракета пролетела около 350 км и упала в акваторию Японского моря», — отметила Инада, подчеркнув, что японское оборонное ведомство продолжает анализ поступающей информации.

Ранее Комитет начальников штабов Республики Корея отмечал, что запуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 км.

В настоящий момент тип баллистической ракеты уточняется — предполагается, что это могла быть ракета типа «Мусудан» дальностью действия 2,5−4 тыс. км, либо «Нодон», дальность полета которой составляет 1,5−2 тыс. км.

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