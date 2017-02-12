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10:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстан и Россия намерены создать комитет по технологиям в ОПК

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин на встрече в Москве обсудили создание совместного комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте премьера РК.

Источник: Newtimes.kz

Также была затронута тема реализации совместных проектов в ОПК и аэрокосмической сфере.

«В ходе встречи обсуждался вопрос создания совместного комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, было отмечено, что актуальным является сотрудничество Казахстана и России «в части поставки военной техники, создании на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса» республики «региональных сервисных центров».

В повестке дня встречи была и тема реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур. Концепция была подписана Маминым и Рогозиным в декабре 2016 года во время рабочего визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Россию.

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