Казахстан и Россия намерены создать комитет по технологиям в ОПК

Также была затронута тема реализации совместных проектов в ОПК и аэрокосмической сфере.

«В ходе встречи обсуждался вопрос создания совместного комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Кроме того, было отмечено, что актуальным является сотрудничество Казахстана и России «в части поставки военной техники, создании на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса» республики «региональных сервисных центров».

В повестке дня встречи была и тема реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур. Концепция была подписана Маминым и Рогозиным в декабре 2016 года во время рабочего визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Россию.