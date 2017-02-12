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07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп пообещал Японии «стопроцентную» поддержку в ответ на запуск ракеты КНДР

Соединенные Штаты поддержат Японию «на 100 процентов». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе специального совместного брифинга с японским премьером Синдзо Абэ, посвященного запуску ракеты Северной Кореей. Его речь транслировал Белый дом.

Источник: AP 2016

«Я только хочу, чтобы все поняли и полностью осознали: США поддерживают Японию, своего прекрасного союзника, на 100 процентов», — сказал Трамп, не став комментировать сам факт запуска северокорейской ракеты. Ранее он также отказался отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

Абэ, в свою очередь, назвал действия Пхеньяна абсолютно неприемлемыми. «Северная Корея должна полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН», — указал он. Премьер-министр заверил, что союз США и Японии будет укрепляться, о чем свидетельствует сам факт того, что Трамп стоит на брифинге рядом с ним.

Как сообщило Reuters со ссылкой на Белый дом, США ожидали провокации со стороны КНДР во время визита в Соединенные Штаты Синдзо Абэ и рассматривают все варианты ответа на эти действия, включая новые санкции и усиление американского военного присутствия в регионе. Представитель администрации также отметил, что Вашингтон намерен оказать давление на Китай, чтобы тот повлиял на КНДР.

Северная Корея запустила ракету неустановленного типа с восточного побережья провинции Пхенан-Намдо 12 февраля в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Власти Японии сообщили, что она упала в Японском море. По данным южнокорейских военных, она пролетела около 350 километров.

В Пентагоне заявили, что внимательно отслеживали запуск баллистической ракеты, подчеркнув, что она не представляла угрозы для США. Комментировать успешность испытания ракет в Минобороны США не стали.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан пообещал подготовить «равнозначный» ответ на действия КНДР и «наказать» Пхеньян. Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил о намерении добиться созыва Совета Безопасности ООН.

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