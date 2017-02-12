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08:24 (мск), источник: Интерфакс

ООН не одобрила проект американской резолюции по Израилю

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Внесенный США проект заявления Совета Безопасности для прессы с осуждением ракетного обстрела израильского города Эйлат и теракта в Петах-Тикве не получил поддержки СБ, сообщил «Интерфаксу» источник в штаб-квартире ООН.

Источник: AP 2016

Это первый документ, который внесла американская делегация в Совет при новом постпреде при ООН Никки Хейли.

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«Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию», — сказал собеседник агентства. По его словам, документ был посвящён недавней террористической атаке в Петах-Тикве и обстрелу курорта Эйлат.

8 февраля в направлении израильского курортного города Эйлат была выпущена серия ракет с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Позже «Исламское государство» (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за обстрел шестью ракетами. Всего в направлении Эйлата был осуществлен пуск семи ракет, три из них были уничтожены системой противоракетной обороны, четыре разорвались вне городской черты.

9 февраля палестинец открыл стрельбу в израильском городе Петах-Тиква, в результате которой восемь человек получили ранения. Представитель правоохранительных органов назвал случившееся террористическим актом.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и пообещал улучшить двусторонние отношения США с Израилем.

Комментарии
3
АНГЕЛИНА ЛИПАТОВА
«Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Украину и Францию». причем здесь оон? хохлы и есть виновники.
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А
России и США придется в одиночку бороться с террористами, эвропа их поддерживает )
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А Б
Позиция СБ ООН в отношении блокирования заявления для прессы с осуждением ракетного обстрела израильского города Эйлат и теракта в Петах-Тикве представляется весьма неконструктивной и контрпродуктивной. Фактически получается, что СБ ООН поддерживает агрессивные действия ИГ в отношении Израиля.
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