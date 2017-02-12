ООН не одобрила проект американской резолюции по Израилю
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Внесенный США проект заявления Совета Безопасности для прессы с осуждением ракетного обстрела израильского города Эйлат и теракта в
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Внесенный США проект заявления Совета Безопасности для прессы с осуждением ракетного обстрела израильского города Эйлат и теракта в
Это первый документ, который внесла американская делегация в Совет при новом постпреде при ООН Никки Хейли.
«Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию», — сказал собеседник агентства. По его словам, документ был посвящён недавней террористической атаке в
8 февраля в направлении израильского курортного города Эйлат была выпущена серия ракет с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Позже «Исламское государство» (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за обстрел шестью ракетами. Всего в направлении Эйлата был осуществлен пуск семи ракет, три из них были уничтожены системой противоракетной обороны, четыре разорвались вне городской черты.
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