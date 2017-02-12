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08:33 (мск), источник: РИА Новости

Явка на выборах президента Туркмении превысила 25% за два часа голосования

АШХАБАД, 12 фев — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. На выборах президента Туркмении в воскресенье к 09:00 по местному времени (07:00 мск) проголосовало 25,5% избирателей, сообщает Центризбирком страны.

Источник: РИА Новости

Голосование началось в 07:00 (05:00 мск) и продлится до 19:00 (17:00 мск).

Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при туркменских дипмиссиях за рубежом.

В списки избирателей внесены 3 миллиона 223 тысячи 455 человек. Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

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