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08:33 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны Южной Кореи назвало цель пуска ракеты КНДР

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Одной из целей пуска Северной Кореей баллистической ракеты было проверить реакцию новой американской администрации, говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

«Как представляется, это было вооруженной провокацией, направленной на то, чтобы проверить реакцию новой американской администрации, возглавляемой президентом Трампом», — указывается в документе. Министерство также отметило, что еще одной целью было «привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей».

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудили пуск баллистической ракеты Северной Кореей, осуществленный в ночь на воскресенье по московскому времени, сообщило агентство Associated Press.

Абэ вместе с Трампом находится во Флориде в рамках своего визита в США. В кратком заявлении премьер подчеркнул, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий при запусках ракет. Трамп отметил: «Мне бы хотелось, чтобы все понимали и знали, что Соединенные Штаты Америки на 100% стоят на стороне Японии, своего великого союзника».

Министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин по телефону обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном вопросы, касающиеся ракетного пуска. Стороны, как сообщила пресс-служба президента Южной Кореи, «решительно осудили» пуск и договорились использовать все возможности для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР.

Представитель военных властей Южной Кореи исключил возможность того, то пущенная ракета могла быть ракетой большой дальности. В сообщениях СМИ указывается, что, по оценкам американских военных, ракета была средней дальности, и пуск был неудачным.

Южнокорейские военные сообщили ранее, что баллистическая ракета, пущенная КНДР, преодолела расстояние в 500 километров.

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