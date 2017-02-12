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10:04 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский может остаться мэром Омска на второй срок

Градоначальник не исключает для себя такую возможность.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский в интервью телеканалу «Продвижение» заявил, что еще не определился с планами на свое ближайшее будущее. Однако мэр не исключает для себя возможности остаться у руля Омска на второй срок.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Команда в городе квалифицированная, самое главное — ответственная. Хоть у нас есть масса трудностей, мы все время ощущаем, что прирастает эффективность деятельности команды. Я пока не определился.

Двораковский добавил, что ему поможет определиться отчет о своей деятельности. Напомним, что полномочия мэра истекают 11 июля. Следующего градоначальника в этом году назначит специальная комиссия. Его имя станет известно уже в мае.

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Двораковский может остаться мэром Омска на второй срок
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