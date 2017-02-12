Двораковский может остаться мэром Омска на второй срок

Мэр Омска Вячеслав Двораковский в интервью телеканалу «Продвижение» заявил, что еще не определился с планами на свое ближайшее будущее. Однако мэр не исключает для себя возможности остаться у руля Омска на второй срок.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Команда в городе квалифицированная, самое главное — ответственная. Хоть у нас есть масса трудностей, мы все время ощущаем, что прирастает эффективность деятельности команды. Я пока не определился.

Двораковский добавил, что ему поможет определиться отчет о своей деятельности. Напомним, что полномочия мэра истекают 11 июля. Следующего градоначальника в этом году назначит специальная комиссия. Его имя станет известно уже в мае.