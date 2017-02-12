Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили пуск ракеты КНДР

По данным агентства, после пуска ракеты КНДР специальный представитель южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюн провел телефонные разговоры со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам КНДР Джозефом Юном и директором департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющим страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги.

«Стороны резко осудили провокационные действия КНДР. Мы обменялись нашими оценками пуска баллистической ракеты и обсудили ответные меры. Мы намерены тесно взаимодействовать по выработке ответных действий в будущем с учетом необходимости жесткого ответа на эту провокацию, которая стала первой в текущем году», — цитирует агентство слова Ким Хон Гюна.

Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.