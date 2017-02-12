Первый при Трампе. КНДР произвела запуск баллистической ракеты
В Токио уверены, что запуск был провокацией, поскольку в настоящее время
В Токио уверены, что запуск был провокацией, поскольку в настоящее время
ТОКИО, 12 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР произвела в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности, что стало первым ракетным пуском Северной Кореи с момента прихода в США новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.
В Токио уверены, что запуск был прямой провокацией по отношению к Японии и всему региону, принимая во внимание тот факт, что в настоящее время
Запуск ракеты
По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, который первым сообщил о запуске, он был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции
Запуск баллистической ракеты средней дальности произошел около северо-западного города Кусон.
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) «пришло к выводу, что произведенный Северной Кореей запуск не представлял угрозы для Северной Америки». При этом представитель командования не стал отвечать на вопрос ТАСС о том, был ли запуск успешным. «Только Северная Корея может сказать это, поэтому мы не даем характеристик их запускам», — подчеркнул он.
Японское оборонное ведомство оценило дальность полета ракеты в 350 км, о чем сообщила глава министерства Томоми Инада. Подчеркивалось также, что ракета не достигла японской исключительной экономической зоны. По данным японской разведки, запуск стал первым за последние четыре месяца.
На стороне Японии
В связи с ракетным запуском КНДР президент США Дональд Трамп и
«Во время переговоров президент Дональд Трамп заверил меня, что США всегда, на 100 процентов, будут на стороне Японии», — подчеркнул Абэ, выступавший первым. — И тот факт, что сейчас господин Трамп стоит рядом со мной, — прямое тому подтверждение.
Сам ракетный запуск Синдзо Абэ назвал «совершенно непростительным», подчеркнув, что КНДР обязана соблюдать все резолюции Совета Безопасности ООН.
Глава японского правительства также отметил, что он и Трамп «полностью разделяют готовность продолжить тесное сотрудничество, направленное на укрепление двухстороннего альянса».
Президент США в своем выступлении был краток.
Я просто хочу, чтобы все понимали и точно знали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, это великий союзник, на 100%.
Никаких других заявлений Трамп не сделал, не став также отвечать на вопросы журналистов о запуске КНДР баллистической ракеты.
Япония рассчитывает на ООН
Правительство Японии в настоящее время работает над тем, чтобы Совет Безопасности ООН дал серьезный ответ на сегодняшний ракетный запуск КНДР.
«Запуск Северной Кореи был нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН, — заявил в этой связи глава МИД Японии Фумио Кисида. — Мы работаем над тем, чтобы Совбез дал серьезный ответ на эти действия». Японское внешнеполитическое ведомство также активизировало сотрудничество и обмен информацией с США и Южной Кореей по сложившейся ситуации.
В связи с ракетным запуском МИД Японии также пообещал направить северокорейской стороне решительный протест по дипломатическим каналам в Китае.
Ситуация на Корейском полуострове
В прошлом году КНДР произвела многочисленные ракетные пуски, а также осуществила сразу два ядерных испытания. Причем последний из них, произведенный в ноябре 2016 года, стал самым мощным в истории испытаний атомного оружия КНДР.
В ответ на это Совет Безопасности ООН 30 ноября прошло года единогласно принял резолюцию 2321 о новых санкциях в отношении КНДР в связи с ядерной и ракетной программами этой страны. В документе выражается «серьезная озабоченность» тем, что Пхеньян продолжает нарушать резолюции Совбеза, «неоднократно осуществляя или пытаясь осуществить пуски баллистических ракет».
В тексте подчеркивается, что подобная деятельность способствует разработке систем доставки ядерных зарядов и обострению напряженности в регионе и за его пределами.
В январе этого года власти США также расширили свой санкционный список в отношении КНДР, внеся в него Министерство труда республики, Государственный плановый комитет, а также семерых должностных лиц, членов правительства и Трудовой партии Кореи.