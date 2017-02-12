В Туркмении проходят выборы президента
В 07:00 по местному времени (05:00 мск) в Туркмении открылось более 2,5 тыс. избирательных участков. Еще 39 участков работают при дипмиссиях республики за рубежом.
В 07:00 по местному времени (05:00 мск) в Туркмении открылось более 2,5 тыс. избирательных участков. Еще 39 участков работают при дипмиссиях республики за рубежом.
В России граждане Туркмении могут проголосовать в посольстве республики в Москве и в консульстве — в Астрахани.
На данный момент проголосовали 823 257 человек или 25,5% зарегистрированных избирателей, передает ТАСС.
Также в президентской гонке участвуют: кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и шесть кандидатов, которых выдвинули инициативные группы граждан.
Напомним, в сентябре прошлого года в Туркмении была принята новая конституция. По ней, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет, а также исключен верхний предел возраста кандидата в президенты (ранее он составлял 70 лет). 59-летний Гурбангулы Бердымухамедов находится у власти с 2007 года и был переизбран на второй срок в 2012 году.