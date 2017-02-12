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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Туркмении проходят выборы президента

В 07:00 по местному времени (05:00 мск) в Туркмении открылось более 2,5 тыс. избирательных участков. Еще 39 участков работают при дипмиссиях республики за рубежом.

Источник: РИА "Новости"

В России граждане Туркмении могут проголосовать в посольстве республики в Москве и в консульстве — в Астрахани.

На данный момент проголосовали 823 257 человек или 25,5% зарегистрированных избирателей, передает ТАСС.

На пост президента претендуют девять человек. Фаворитом считается действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Также в президентской гонке участвуют: кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и шесть кандидатов, которых выдвинули инициативные группы граждан.

Напомним, в сентябре прошлого года в Туркмении была принята новая конституция. По ней, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет, а также исключен верхний предел возраста кандидата в президенты (ранее он составлял 70 лет). 59-летний Гурбангулы Бердымухамедов находится у власти с 2007 года и был переизбран на второй срок в 2012 году.

Комментарии
5
А Б
Увеличение срока полномочий президента Туркмении по сути направлено на введение пожизненного президентства одного лица.
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вася полянский
жил я когда то в душевном городе Ашхабаде! работа была супер! через день имел зарплату за месяц! хоть и ссср был но кто не кретин где поднять бабло находил! а какие там оазисы в горах просто бомба! одна беда змеи и пауки
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ВенКов
И хорошо! В Туркмении, как в было в Ливии, пока американцы её не уничтожили: бензин дешевле воды, на наши деньги - 4 руб.47 коп.; бесплатное ЖКХ, газ, вода, образование, после свадьбы -2-х комнатная квартира + $ по 25 тыс. молодоженам. И главное: не запрещены русский язык, русские школы, получение высшего образования на русском языке. Азиатские, тюкскоязычные страны бывшие советские республики, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан законадательно закрепили русский язык вторым государственным языком! Их руководители этих государств проявили элементарную мудрость и заботу о своих людях. Зато бендеровская Украина, имея 78% рускоязычного населения, у каждого второго родственники в России его запретила и развязала кровавую гражданскую войну. Это говорит от том - держитесь подальше от американцев и гей-Европы с их демократиями и и ЛГБТ-ценностями, все будет нормально.
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Явка на выборах туркменского президента составила 25,5%
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