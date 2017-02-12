В Британии заявили о росте атак якобы причастных к России хакеров

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Глава учреждения при Центре правительственной связи Великобритании заявил, что отмечается рост числа кибератак на «незащищенные цели», например, местные советы, благотворительные организации и университеты, с целью похитить персональные или исследовательские данные. По словам Мартина, в Британии ежемесячно фиксируется порядка 60 серьезных кибератак, включая попытки хакеров, якобы причастных к РФ, похитить информацию о внешней политике и обороне из баз данных правительственных ведомств. «В случае с правительственными учреждениями — это проникновение в систему для получения информации о государственной политике Соединенного Королевства по любому вопросу, начиная с энергетики до дипломатии, до информации о конкретном секторе. С компаниями, это может быть с целью кражи интеллектуальной собственности», — приводит газета слова Мартина.

Частью этого существенного изменения были серии атак на политические институты, политические партии, парламентские организации и все это очень хорошо подтверждается нашими международными партнерами и широко признается. Киаран Мартин глава Центра национальной кибербезопасности

По его мнению, рост активности со стороны РФ якобы является попыткой Кремля «утвердить свою власть и влияние в отношении Запада». Как отмечает газета, Мартин предположил, что всего лишь вопросом времени является, когда Великобритания подвергнется кибератаке «первой категории». По его словам, за последние три месяца было зафиксировано 188 хакерских атак «второй и третьей категорий», «большинство из которых представляли угрозу для нацбезопасности». По данным издания, королева Великобритании Елизавета Вторая откроет центр NCSC во вторник. В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

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