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09:44 (мск), источник: РИА Новости

В Британии заявили о росте атак якобы причастных к России хакеров

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин (Ciaran Martin) заявил о том, что в Великобритании отмечается «существенное изменение» в кибердеятельности РФ в отношении Запада, а также рост числа кибератак на правительственные учреждения, проводимых якобы причастными к РФ хакерами, пишет газета Sunday Times.

Источник: Reuters

Глава учреждения при Центре правительственной связи Великобритании заявил, что отмечается рост числа кибератак на «незащищенные цели», например, местные советы, благотворительные организации и университеты, с целью похитить персональные или исследовательские данные.

По словам Мартина, в Британии ежемесячно фиксируется порядка 60 серьезных кибератак, включая попытки хакеров, якобы причастных к РФ, похитить информацию о внешней политике и обороне из баз данных правительственных ведомств.

«В случае с правительственными учреждениями — это проникновение в систему для получения информации о государственной политике Соединенного Королевства по любому вопросу, начиная с энергетики до дипломатии, до информации о конкретном секторе. С компаниями, это может быть с целью кражи интеллектуальной собственности», — приводит газета слова Мартина.

Частью этого существенного изменения были серии атак на политические институты, политические партии, парламентские организации и все это очень хорошо подтверждается нашими международными партнерами и широко признается.
Киаран Мартинглава Центра национальной кибербезопасности

По его мнению, рост активности со стороны РФ якобы является попыткой Кремля «утвердить свою власть и влияние в отношении Запада».

Как отмечает газета, Мартин предположил, что всего лишь вопросом времени является, когда Великобритания подвергнется кибератаке «первой категории». По его словам, за последние три месяца было зафиксировано 188 хакерских атак «второй и третьей категорий», «большинство из которых представляли угрозу для нацбезопасности».

По данным издания, королева Великобритании Елизавета Вторая откроет центр NCSC во вторник.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

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В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными». По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.

Комментарии
8
ВенКов
Это просто замечательно! Значит скоро Путин посадит на английский трон свою королеву.
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вася полянский
страничку мамбы царевны лягушки атакуют караул!
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Северный Мишка
АБ жаждет по сопатке!
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