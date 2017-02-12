Трамп заявил о гордости за подвергшуюся нападкам дочь

«Я очень горд своей дочерью Иванкой. Она подвергается оскорблениям и негативному отношению со стороны СМИ, но держит голову высоко поднятой. Это действительно прекрасно», — написал президент в своем твиттере.

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Однако избирательная кампания ее отца и проводимая им политика нанесли ее бизнесу определенный ущерб. После призыва бойкотировать продукцию Ivanka Trump от сотрудничества с брендом начали отказываться некоторые торговые сети.

На этой неделе стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи товаров дизайнерской фирмы Иванки. Тогда американский президент обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочери.

Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично «набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в приумножении богатства его семьи».