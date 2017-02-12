Трамп заявил о гордости за подвергшуюся нападкам дочь
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп вновь выступил в поддержку своей дочери Иванки, которая все чаще подвергается нападкам
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп вновь выступил в поддержку своей дочери Иванки, которая все чаще подвергается нападкам
«Я очень горд своей дочерью Иванкой. Она подвергается оскорблениям и негативному отношению со стороны СМИ, но держит голову высоко поднятой. Это действительно прекрасно», — написал президент в своем твиттере.
35-летняя Иванка выпускает собственные линии одежды, обуви, украшений и аксессуаров под брендом Ivanka Trump.
Однако избирательная кампания ее отца и проводимая им политика нанесли ее бизнесу определенный ущерб. После призыва бойкотировать продукцию Ivanka Trump от сотрудничества с брендом начали отказываться некоторые торговые сети.
На этой неделе стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи товаров дизайнерской фирмы Иванки. Тогда американский президент обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочери.
Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично «набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в приумножении богатства его семьи».