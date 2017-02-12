Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Германия срочно возвращает золото, годами хранящееся за рубежом
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10:46 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил о гордости за подвергшуюся нападкам дочь

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп вновь выступил в поддержку своей дочери Иванки, которая все чаще подвергается нападкам из-за политики своего отца.

Источник: Reuters

«Я очень горд своей дочерью Иванкой. Она подвергается оскорблениям и негативному отношению со стороны СМИ, но держит голову высоко поднятой. Это действительно прекрасно», — написал президент в своем твиттере.

35-летняя Иванка выпускает собственные линии одежды, обуви, украшений и аксессуаров под брендом Ivanka Trump.

Читайте также
Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии

Однако избирательная кампания ее отца и проводимая им политика нанесли ее бизнесу определенный ущерб. После призыва бойкотировать продукцию Ivanka Trump от сотрудничества с брендом начали отказываться некоторые торговые сети.

На этой неделе стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи товаров дизайнерской фирмы Иванки. Тогда американский президент обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочери.

Реакция Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично «набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в приумножении богатства его семьи».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
Первая при Трампе: КНДР запустила баллистическую ракету
В Британии заявили о росте атак якобы причастных к РФ хакеров
Арестованы основатели офшорной фирмы Mossack Fonseca
Британия: «столица» ИГ может быть блокирована к весне
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Группа украинских разведчиков пропала в Луганской области
В Туркмении проходят выборы президента
Спорт
Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений Единственным достижением четверки россиян в первой личной гонке чемпионата стало то, что троим из них удалось пробиться в гонку преследования
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь