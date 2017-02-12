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10:58 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о решении ВМФ России не поднимать затонувшие МиГ-29К и Су-33

В российском военно-морском флоте признали нецелесообразным поднимать на поверхность затонувшие в Средиземном море истребители ​авианосца «Адмирал Кузнецов» МиГ-29К и Су-33​.

Источник: РИА "Новости"

Об этом изданию RNS сообщили источники в ведомстве и авиапроме.

Как уточнили собеседники издания, «после падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна». «Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», — заявил источник RNS.

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По его словам, глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов, а также судов для поисковых операций. «Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы», — отметил собеседник.

При этом источник в одной из компаний, выпускающих корабельные самолеты в России, сообщил RNS, что военно-технической необходимости в подъеме истребителей нет.

«На борту самолетов, конечно, есть секретное оборудование, которое не должно попадать в чужие руки», — заметил он, добавив, что «прежде всего, это аппаратура системы госопознавания». «Но при катапультировании летчика это оборудование должно автоматически самоуничтожаться», — заявил он.

По его данным, электроника на борту истребителя даже после короткого пребывания в морской воде приходит в негодность. Кроме того, собеседник издания усомнился в том, что эта аппаратура представляет интерес для специалистов других стран, и «кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов».

​Корабли авианосной группы Северного флота во главе с «Адмиралом Кузнецовым» для выполнения задач по борьбе с терроризмом в Сирии вышли в поход 15 октября прошлого года.

По подсчетам РБК, Россия потратила на этот поход от 7,5 млрд до 10 млрд руб. При этом дороже всего российскому бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя — МиГ-29К и Су-33. На их замену могло уйти от $70 млн до $103,4 млн (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб. по курсу ЦБ на дни аварий).

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